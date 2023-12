Jam Hors Les Murs: Rob Clearfield quartet Club 27 Marseille, 13 décembre 2023 19:30, Marseille.

Jam Hors Les Murs: Rob Clearfield quartet Mercredi 13 décembre, 20h30 Club 27 15€

Rob Clearfield en quartet le Mercredi 13 Décembre

au club 27 pour le Le Jam Hors Les Murs

Olga Amelchenko (Alto Saxophone)

Rob Clearfield (Piano)

Sam Weber (Bass)

Fred Pasqua (Drums)

Le pianiste et compositeur américain Rob Clearfield présente son œuvre la plus récente, Ashes and Diamonds : une suite en cinq mouvements qui explore la nature des transitions d’une époque à l’autre et la manière dont les événements cataclysmiques entraînent des changements à la fois positifs et négatifs. Empruntant son titre au film d’Andrzej Wadja de 1958, l’approche cinématographique de Clearfield en matière de composition est pleinement mise en évidence alors qu’il brouille les lignes entre les vocabulaires et paradigmes du jazz moderne et de la musique classique contemporaine. Originaire de Chicago et désormais installé à Marseille, Rob a collaboré avec une myriade d’artistes, dont Makaya McCraven, Marquis Hill, Simon Moullier, Itamar Borochov, John Wetton, Eighth Blackbird, et Patricia Barber. Le critique du Chicago Tribune a écrit « Dans notre monde très bruyant, la musique de Rob Clearfield arrive comme une sorte de baume. »

Club 27 – 27 rue d’Anvers 13004 Marseille

Buvette et petite restauration sur place

Réservation uniquement par sms au 06 09 53 40 41 (Henri)

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 53 40 41 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-13T23:00:00+01:00