2 gars & 1 indien Club 27 Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

2 gars & 1 indien Samedi 25 novembre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Depuis 2019, le power trio 2 gars & un indien arpente la scène locale marseillaise et diffuse leur musique, nourrie de blues, de rock et de soul. D’abord autour d’un répertoire de reprises rendant hommage à leurs influences de cœur (Stevie Wonder, Tom Waits, Ben Harper, The Meters…), les trois musiciens s’isolent ensuite sur le toit d’une montagne des Alpes pour composer leur premier album en 2021.

À la croisée de leurs inspirations, huit morceaux émergent, célébrant leur amour des seventies et de la musique vibrante.

Leur premier album THE ROOF est sorti en octobre 2023. Teinté de multiples couleurs, il est à l’image du parcours qu’il retrace, celui d’un homme en quête de rédemption, qui, de douleurs en obscurités, s’éveille enfin à ses essentielles vérités.

Découvrez ce groupe sur scène, dans un show immersif, où leur univers fait résonner leurs tensions s’entremêlant de leurs aspirations.

Jonathan AZEROUAL : lead vocal

Paul ALBERTO : drums & Backing vocal

Sébastien ALQUIER : bass, contrebasse, dobro & backing vocal

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00