SOLAR PROJECT Vendredi 24 novembre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Le SOLAR PROJECT est un Power Trio Jazz dans la lignée du mythique Gateway (Abercrombie, Holland, De Johnette), où s’expriment trois personnalités autour des compositions de Pierre Oliviero, ainsi qu’en collaboration avec le contrebassiste Philippe Regimbeau.

Le SOLAR PROJECT nous emmène sur un Jazz moderne métissé d’Acid-Jazz, de Fusion, d’Afro-Jazz … où l’improvisation et l’interaction entre les musiciens nous invite à rejoindre leur univers

Composition :

Pierre OLIVIERO, guitare

Philippe REGIMBEAU, basse

Patrice PORCHEDU, batterie

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

