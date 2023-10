ROMAIN PILON/ JEFF DENSON TRIO Feat Frédéric Pasqua Club 27 Marseille, 22 novembre 2023, Marseille.

ROMAIN PILON/ JEFF DENSON TRIO Feat Frédéric Pasqua Mercredi 22 novembre, 20h30 Club 27 15€

Tous deux instrumentistes réputés, Jeff Denson (Usa) et Romain Pilon (Fr) se sont rencontrés il y a 20 ans au Berklee College Of Music de Boston.

A l’époque, ils enchaînent les jams sessions, ayant en commun le goût de l’aventure et l’amour d’un jazz sans idées préconçues.

Depuis, ils ont chacun de leur côté de l’Atlantique mené de brillantes carrières en enregistrant de nombreux disques en leader et en collaborant avec quelques un des plus grands musiciens de jazz au monde : Lee Konitz, Joe Lovano, Ben Wendel, Mike Stern, Jeff Ballard, Brian Blade…

Après un remarquable premier album composé ensemble et une trentaine de concerts aux USA, ils viennent nous présenter leur nouvel Opus, « Finding Light ».

Le trio est complété à la batterie par le fantastique Fred Pasqua. Véritable touche à tout stylistique, on a pu l’entendre au côté de Nelson Veras, Walter Smith III, Logan Richardson, etc.

La musique de ce trio, interactive et généreuse, est le reflet du plaisir que ces musiciens ont à jouer ensemble.

Vous y retrouverez des influences allant de Led Zeppelin à Wayne Shorter, en passant par Miles Davis, Hendrix ou Satie…

Une soirée à ne pas louper !

« Pilon glides through the music with a superb sense of confidence… » Jazz Times

« Double bassist Jeff Denson capitalizes on his considerable gifts as an improviser, interpreter and sonic trailblazer… » Downbeat

« avec souplesse et maîtrise…Fred Pasqua nous offre une musique fluide et lumineuse, expression apaisée d’une sensibilité. » Jazz Magazine

Ouverture 19h30 – Concert 20H30

Bar et Petite restauration sur place

Réservation uniquement par SMS : 06 09 53 40 41 (Henri)

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

