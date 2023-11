JazzAcat Club 27 Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

JazzAcat Samedi 18 novembre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Passion, partage et swing sont les maîtres mots de groupe.

Ce quartet s’est formé tout naturellement après six années de rencontres musicales avec Catherine NANOGLOU au chant, José ASSA au piano, Bruno CESARONI à la basse et Gilles ALAMEL à la batterie, et un invité de marque, le saxophoniste Nicolas DE MARTINO

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

