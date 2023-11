Christophe CUZZUCOLI PROJECT Club 27 Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Christophe CUZZUCOLI PROJECT Vendredi 3 novembre, 19h30 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Musicien professionnel né à Marseille, Christophe CUZZUCOLI étudie le piano classique à 6 ans, rentre au conservatoire de Marseille à 1 an.

Il étudie la basse électrique à 18 ans avec des cours particuliers d’abord puis de jazz. A 20 ans, il joue avec des professionnels et se produit dans divers groupes dans tous les lieux musicaux régionaux : Espace Julien, intermédiaire, May be blues, plusieurs festivals.

Après avoir été bassiste de l’air et professeur de solfège, il rentre dans plusieurs formations et orchestres comme André Rian, André Auzias et dernièrement NewZik avec lesquels il sillonne les routes de France et il acquiert son expérience musicale.

En Jazz Il joue avec Robert ROSSIGNOL( pianiste) et son quartet

«SUDAMERIS». C’est avec cette formation qu’il se produira régulièrement sur toutes les scènes : Scat Vlub, Pèle Mêle, Zinzan tavern, Hot Brass.

Il joue, entre autre première partie de Roy HAYNES à l’Espace Julien, James CARTER au Théâtre du Moulin, CECARRELI à l’ Usine, à ISTRES, au festival de ROGNES, Diane REEVES, au festival de BRIGNOLES.

Il a accompagné Thierry MAUCCI pendant 10 ans avec lequel il a sillonné les clubs de la région PACA .

Il poursuit ensuite sa carrière avec de nombreux musiciens jazz : Claude VESCO et Claude MENNILLO notamment.

Avec plus de 35 ans de carriere , il poursuit sa carrière en « frontman »

proposant ses arrangements musicaux.

Il sait être un accompagnateur attentif et un soliste inspiré…

Il sera accompagné par Claude VESCO et Loris CHIQUER

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T19:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:30:00+01:00

2023-11-03T19:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:30:00+01:00