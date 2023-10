WHITE FEET TRIO Club 27 Marseille, 28 octobre 2023, Marseille.

WHITE FEET TRIO Samedi 28 octobre, 20h00 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

WHITE FEET – Nasser Ben Dadoo présente l’album « Blue Legacy » en trio au Club 27 !

Derrière chaque son et chaque pulsation de Nasser Ben Dadoo, le blues surgit, comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du Mississippi, du Delta au Jump jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les rythmes 6/8 africains. Son nouveau spectacle « Blue Legacy » remonte ainsi à l’intarissable source du blues, perpétuant sa fibre créative et transformant, de sa voix rocailleuse, la mélancolie en vibrante célébration de la vie.

avec:

Nasser Ben Dadoo – voix lead et guitare

Matthieu Tomi – Basse

Rob Hirons – Batterie

INFOS PRATIQUES

Réservations par téléphone : https://club27.fr/programmation/

06 09 53 40 41 OU 06 60 32 52 12 (Restaurant)

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Petite restauration sur place

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

