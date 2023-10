Gérard SUMIAN et Jean-Paul FLORENS Club 27 Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

Gérard SUMIAN et Jean-Paul FLORENS Vendredi 27 octobre, 19h30 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Gérard SUMIAN et Jean-Paul FLORENS, lui qui enregistra avec Chet Baker, accompagna Dexter Gordon, Roy Haynes, Clarke Terry…, tous deux professeurs de guitare jazz, n’en sont pas à croiser leur manche de guitare depuis la dernière pluie. Après leur duo dans les années 90, on les retrouve à nouveau en duo depuis 2018.

Mais ce duo n’en est pas resté là. Après quelques concerts en quartet entouré du contrebassiste Philippe GALLET et du batteur Dimitri SUMIAN, les deux guitaristes ont tout naturellement choisi d’approfondir cette formation en quartet, et pour cause, une rythmique qui leur va comme un gant !

Ce quartet s’inscrit parfaitement dans la continuation du duo, la recherche d’une profondeur musicale, d’un équilibre subtil entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité. De beaux thèmes, de belles harmonies, où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection.

Jean Paul FLORENS guitare,

Gérard SUMIAN guitare,

Philippe GALLET contrebasse,

Dimitri SUMIAN batterie,

Quatre passionnés de jazz pour partager avec vous un répertoire de classiques du jazz, bossa novas et thème de be-bop.

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

