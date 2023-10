Blues & Wine avec le duo BARON GABRIEL Club 27 Marseille, 26 octobre 2023, Marseille.

Soirée Blues & Wine avec le duo BARON GABRIEL

On sait peu de choses des origines exactes de la musique que l’on désigne aujourd’hui comme le blues. Il est difficile de dater précisément les origines du blues, en grande partie parce que ce style de musique a évolué sur une longue période et existait avant même que l’on utilise le terme blues

Yan YALEGO (guitare, chant ) et Elie COQUARD (harmonica) tenteront de nous expliquer ses origines, en interprétant de manière très personnelle, de magnifiques morceaux

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-26T19:30:00+02:00 – 2023-10-26T22:30:00+02:00

