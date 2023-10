Thierry MAUCCI Quartet Club 27 Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Thierry MAUCCI Quartet Samedi 21 octobre, 20h30 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Ce quartet revisite avec grand respect des standards bebop.

Les quatre musiciens ont en commun d’être des marseillais, chacun a parcouru (et parcourt encore) les multiples contrées musicales du jazz au gré des rencontres et des projets qui en naissent.

Thierry MAUCCI a à son actif une vingtaine d’albums enregistrés sous son nom, médaille d’or de saxophone au conservatoire de Nîmes en 1976, il devient par la suite membre du Grim (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicale) à Marseille, puis poursuit une carrière jalonnée de compositions et de collaborations multiples.

Claude VESCO est un guitariste free-lance médaillé de la classe de jazz de Guy

Longnon qu’il fréquente à la fin des années 60, avant d’enchaîner quatre décennies de jazz ponctuées de cd enregistrés sous l’égide du « cri du port » dont il fut l’un des fondateurs. Au cours de sa longue coopération avec le « Pelle-Mèle » il a forgé un style bien à lui, très axé sur l’énergie du jeu en « live ».

Patrick FERNE est un des contrebassistes les plus demandés dans sa région, intégré à de nombreuses formations, il en est le pilier rythmique, fournissant un groove d’une stabilité à toute épreuve et une musicalité constante et précieuse.

Si la batterie était une religion, Claude MENNILLO en serait certainement le grand prêtre, insatiable découvreur de musiciens et fondateur de groupes, il a à son actif la production de cd enregistrés par des dizaines de groupes régionaux.

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

