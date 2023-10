Christophe LELOIL, OpenMindeD Club 27 Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

Christophe LELOIL, OpenMindeD Samedi 7 octobre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Christophe LELOIL imagine l’OpenMindeD au gré des collaborations fortes qui ponctuent une vie artistique foisonnante, et d’une direction musicale qui ne s’embarrasse pas de cases : la musique d’OMD brasse les sonorités et les influences, les compositeurs et les métriques, les gestes harmoniques et les tempi… Construit autour des manières guitaristiques uniques d’Andrew SUDHIBHASILP, le répertoire bénéficie du drumming magistral de Cedrick BEC et de l’inspiration profonde du bassiste Pierre FENICHEL.La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa sonorité feutrée dans le paysage jazzistique européen depuis quelques décennies, s’offre dans ce contexte l’occasion d’un dialogue habité avec la voix diaphane de l’envoûtante chanteuse Julia MINKIN. Tout dans les textes qu’elle écrit et porte avec grâce invoque Chicago, sa ville d’origine et de cœur.OpenMindeD est porté par Arts & Musiques en Provence et reçoit le soutien de nombreux acteurs de la musique. Comme un collectif puissant et inspiré, chacun est ici compositeur, arrangeur, organisateur de sons, et propose des directions distinctes dans l’élaboration de la musique, contribuant à la variété des mélodies, des climats, pour une expérience magnétique.

https://www.journalventilo.fr/christophe-leloil-openminded/

https://youtu.be/6aT235OMjts

https://youtu.be/-vvEDmmmhzM

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ] Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

Exposition de photos by Eleonore Bizeul

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T19:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00