JONAS BASSI Vendredi 29 septembre, 20h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire 10€

BIOGRAPHIE JONAS BASSI

Après 2 disques de rock, plusieurs singles radio et 7 ans de scène avec Jacle Bow, le temps est venu pour le songwriter Jonas Bassi de se montrer avec son travail solo plus intime. Il a passé l’année dernière à chercher l’inspiration pour de nouvelles chansons, à mettre de vieilles perles dans un verre de pastis et à trouver une nouvelle maison à Marseille, d’où il écrit, joue et chante. Le résultat est un mélange de chanson française revisitée, de jazz anglais manouche, de folk, de blues contraire et même d’une touche de bossanova. Eclectique et large en termes de genres sans perdre de vue l’essentiel : la chanson elle-même.

« Le petit Belge qui va vivre au port de Marseille ».

« Je fais de la musique comme les Italiens font de la cuisine, avec très peu d'ingrédients.

INFO

Jonas Bassi (32 ans) est un auteur-compositeur et multi-instrumentiste vivant à Marseille. Il a sorti deux albums avec son groupe Jacle Bow chez Warner Music Benelux. « What’s All The Mumble About »(2017) et « Whatever You Might Find »(2019). Il a ouvert la scène pour des artistes tels que Madness, Paul Weller, Gary Clark Jr., Kensington, Arno et a donné de nombreux concerts en Belgique et à l’étranger (Pays-Bas, France, Suède, Angleterre, États-Unis). En 2023, il présentera pour la première fois sa musique en solo, y compris quelques chansons en français.

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ] Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

Exposition de photos by Eleonore Bizeul

