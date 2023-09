Ray Mee & his All Star Band Club 27 Marseille, 28 septembre 2023, Marseille.

Ray Mee & his All Star Band Jeudi 28 septembre, 20h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire 10€

Ray Mee est un auteur compositeur Interprète guitariste et harmoniciste, inspiré par le Folk Rock Californien mais aussi par Bob Dylan les Beatles, Cat Stevens ou Lou Reed.

Il a joué dans de nombreux groupes de covers au fil des années ,dont « The Cutting Edge » Tribute to Bob DYLAN et « Long Time Gone » hommage à James Taylor CSN&Y America …

Il parait qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, pour cela il faut de temps en temps recevoir « l’aide de quelques amis musiciens » qui l’ont fortement encouragé à écrire ses propres chansons et qui ont participé à l’enregistrement des quatorze titres de son CD « A Life Time » sorti en 2018 qui est une invitation au voyage et au road trip mais aussi un album de chansons très personnelles sur la vie de Ray Mee avec ses bonheurs, ses amours, ses drames et ses rêves.

Un 2 eme album « Little Brother » est sorti en 2020 en hommage à son ami d’enfance.

Récompenses :

2 Nominations aux 11èmes HighwayFM awards dans les catégories, Best French Male Singer et Best french Songwriter

Récompense : Award 2019 du Best Male French Singer aux 11èmes Highway Fm award.

Il est accompagné sur scène par un band expérimenté de 4 musiciens talentueux

Jean-Philippe MERESSE ( ex Quartiers Nord ) à la batterie

André THUS ( Ex Klaxon )aux claviers

Daniel VERDIER ( Ex Al Jawala ) à la basse

Alexandre GUS à la guitare électrique

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ] Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

Exposition de photos by Eleonore Bizeul

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

