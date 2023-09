Mariannick SAINT-CÉRAN Club 27 Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Mariannick SAINT-CÉRAN Vendredi 22 septembre, 20h00 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Du JAZZ CLASSIQUE , FESTIF , du SWING avec Mariannick SAINT-CÉRAN TRIO

De clubs parisiens (Le Sunset, Le Caveau de la Huchette, le Duc des Lombards…) à de multiples festivals en France ou à l’étranger ( Marciac, Ramatuelle, Egypte, Russie, Madagascar, Sénégal…), Mariannick Saint-Céran, chanteuse d’origine réunionnaise et née à Madagascar, a partagé la scène avec de nombreux artistes dont Guy Laffitte , Benny Green ou encore Scott Hamilton .

Elle se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz Classique avec l’émotion et l’énergie du Blues, rappelant ses influences majeures : ELLA FITZGERALD ou encore DINAH WASHINGTON.

Elle est accompagnée de :

Éric MÉRIDIANO au piano et Samuel FAVREAU à la contrebasse, musiciens hors pair qu’on ne présente plus et qui constituent une rythmique de rêve au jeu subtil et au swing sans faille .

« La chanteuse Mariannick SAINT-CÉRAN …

Elle ravive le souvenir de la » First Lady of Jazz » à une grande époque de sa carrière. »François DESBROSSES – Président du Hot-Club de France( Paris)

Mariannick SAINT-CÉRAN fait partie des musiciens cités dans le livre « 60 ans de Jazz au Caveau de la Huchette » de Dany Doriz et Christian Mars , et paru aux éditions de l’Archipel .

https://youtu.be/fCw_TKCC3oc

https://www.youtube.com/watch?v=Mf-f7eCHh9k

http://www.mariannick.saint-ceran.com

https://www.facebook.com/wewantnina/

You tube Hommage à Nina Simone Trio

https://www.youtube.com/watch?v=TY9HVPQMybU

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ] Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

Exposition de photos by Eleonore Bizeul

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

