JUST FRIENDS Club 27 Marseille, 9 septembre 2023, Marseille.

JUST FRIENDS Samedi 9 septembre, 19h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Formé en 2019 par 5 musiciens évoluant dans le « circuit artistique »régional, JUST FRIENDS est un quintet de jazz essentiellement instrumental qui explore des standards du hard bop, popularisés par ART BLAKEY and THE JAZZ MESSENGERS, LEE MORGAN, CLIFFORD BROWN, JOE HENDERSON, SAM RIVERS

Il propose aussi, dans son répertoire, quelques thèmes incontournables de la musique latine.

Le groupe est composé de :

▪︎Philippe PES : saxophones alto et ténor et arrangements

▪︎Yves MEFFRE: trompette et bugle

▪︎José ASSA : piano

▪︎Philippe GALLET : multi-instrumentiste : contrebasse, basse électrique et guitare, compositeur et arrangeur

▪︎Pierre BEDOUK : batterie

OUVERTURE DES PORTES :

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ]

Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout !

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Pour ceux qui veulent grignoter, réservations par SMS au 06 60 32 52 12

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00