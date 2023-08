CATHY HEITING QUINTET Club 27 Marseille, 8 septembre 2023, Marseille.

CATHY HEITING QUINTET Vendredi 8 septembre, 19h00 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Pour ce Quintet, Cathy HEITING, vocaliste et compositrice hors norme à l’éclectisme rafraichissant a invité 4 fidèles camarades de jeu passionnés et passionnants : Renaud MATCHOULIAN à la guitare, Ugo LEMARCHAND au saxophone ténor et au piano, Sylvain TERMINIELLO à la contrebasse et Samuel BOBIN à la batterie pour nous emmener dans un tourbillon de jazz/soul/funk endiablé (standards et compositions) avec parfois dans un virage en épingle, une pointe de lyrique….

Un univers bigarré, péchu et bienveillant où l’on retrouve la beauté de sa voix accompagné par un quartet de grande qualité, un humour un zeste irrévérencieux et une présence généreuse, un concert qui « devrait être remboursé par la sécu » dixit les fans !

OUVERTURE DES PORTES :

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅️ Paninis [ NOUVEAU ]

Pour ceux qui ne s’attablent pas et qui mangent debout !

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Pour ceux qui veulent grignoter, réservations par SMS au 06 60 32 52 12

