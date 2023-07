Thérèse THEMLIN Club 27 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Thérèse THEMLIN Club 27 Marseille, 8 juillet 2023, Marseille. Thérèse THEMLIN Samedi 8 juillet, 20h00 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 € Concert Pop Folk avec Thérèse THEMLIN

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

⚠️ Réservations par sms au 06 60 32 52 12 pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Club 27 Marseille

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/