Joe Farnsworth Quartet Feat Wallace RONEY Jr Club 27, 6 juin 2023, Marseille.

Joe Farnsworth Quartet Feat Wallace RONEY Jr Mardi 6 juin, 20h30 Club 27 15€

JOE FARNSWORTH TIME TO SWING QUARTET feat WALLACE RONEY

Le batteur incontournable de N.Y JOE FARNSWORTH (W. Marsalis, C. Walton, H.Silver, …) retrouve ses deux compagnons de route en france, deux musiciens lyonnais très prolifiques : le pianiste OLIVIER TRUCHOT (Bigre, Scott Hamilton, Jim Rotondi, Mark Whitfield,…) et le bassiste PATRICK MARADIAN (Keystone Big Band, Quincy Jones, James Carter,…) pour une nouvelle tournée explosive. Après le guitariste Mark Whitfield en 2022, ils invitent cette année le jeune trompettiste virtuose de N.Y WALLACE RONEY JR (Steve Turre, Éric Alexander,…) que nous découvrirons pour la première fois en France.

Ouverture 19h30 – Concert 20H30

Bar et Petite restauration sur place

Réservation uniquement par SMS : 06 09 53 40 41 (Henri)

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 53 40 41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00