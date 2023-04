BIG GATHER AND THE HOLDING DITTANY Club 27 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

BIG GATHER AND THE HOLDING DITTANY Club 27, 14 avril 2023, Marseille. BIG GATHER AND THE HOLDING DITTANY Vendredi 14 avril, 20h00 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 € Allons enfants de l’harmonie, nouveaux nés sous les cris de musique blanche, noire.

Big Gather and the Holding Dittany Tribute Janis Joplin est à bord de ce live exclusivement dédié à la Reine Blanche du Blues.

Elle est une des rares à avoir hérité de l’authentique ferveur de la Dame. On a peur de trouver ce que l’on va y trouver, et vice et versa.

Panthère de compagnie refusant la mauvaise foi, mais pas l’humain dans son animalité la plus noble.

Filiation mutante de l’ère en question, espèce de proximité universelle, palette d’émotions barbares, déclinaison d’humeurs

comme autant de survie, sorte d’affinités vibratoires, une rencontre digne d’un voyage dans l’intestin grêle.

Ici et maintenant, rangez vos cierges et sortez vos feux de joie.

Faute d’assister au show d’une réplique de cire, on distille ici une rétrospective aux abois.

C’est l’esprit Woodstock, dans cet aspect blues, boue, cordes cassées jusqu’au bout du chant de l’âme.

C’est brut comme du Cabernet sans sulfites. L’ampli est planté tel un vieux pote de collège, il te rappelle les années Stooges et la Rumba Zaïroise.

Le chant de l’âme, cité plus haut, la dame Carine le vit tout en haut, inspiration, expiration, son inspiration n’a pas de limite de consommation. Son chant écho de souffle continu te rentre en vibration comme un digeridoo auclair de lune.

La guitare est taillée pour la route, elle est remuée mais collée au siège, aussi inséparables que le tire bouchon du liège.

Embouteillage d’émotions, pied au plancher…

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

⚠️ Reservations par sms au 06 60 32 52 12 pour ceux qui veulent grignoter Partenaires @prodipe_audio_guitars et @scottomusique Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

