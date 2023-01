MARKO BALLAND INVITE PETER CAYLA & GUESTS Club 27, 22 janvier 2023, Marseille.

MARKO BALLAND INVITE PETER CAYLA & GUESTS Dimanche 22 janvier, 19h00 Club 27

12 € / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

♫♫♫

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

CONCERT EVENEMENT AU CLUB 27 ‼️

➡️ Concert Blues exceptionnel & Guests

Marko BALLAND harmoniciste de SANSEVERINO entre autre, invite Peter CAYLA, guitariste de renom qui oscille entre le Texas et Toulouse !

Vous retrouverez son compagnon de route depuis plus de 10 ans, le grand bassiste Pascal BLANC et l’excellent batteur marseillais Jean Philippe MERESSE qui accompagne The Shakers – France !

Ensemble, ces quatre passionnés de Blues vous embarqueront sur les rives du Mississippi en passant par le Texas et la Côte Ouest

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital par Aurore Joli

Partenaires Prodipe Audio & Guitars et Scotto Musique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T19:00:00+01:00

2023-01-22T22:00:00+01:00