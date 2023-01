COLINE QUINTET Club 27, 21 janvier 2023, Marseille.

♫JAZZ♫

Le Coline Quintet sort bientôt son premier EP “ Crépuscule » !

Ce quintet de Jazz composé de Coline FOURMENT au chant et à la composition, Maryline FERRERO au piano, France DUCLAIROIR à la contrebasse, Quentin TULLIE à la trompette, et Mehdi GUEDOUANI à la batterie jouera son répertoire de compositions entre jazz et chansons françaises…

Les créations s’inspirent d’univers sombres : ceux de la nuit et des rêves.

Des évasions et des représentations fantastiques d’histoires de la vie de Coline, de son parcours et de son évolution.

Une exposition des changements complexes d’une vie rurale apaisante vers une vie urbaine trépidante.

L’EP “Crépuscule” du Coline Quintet sera bientôt disponible en format numérique et physique.

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

Partenaires Prodipe Audio & Guitars et Scotto Musique



