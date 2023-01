CONCERT JAZZ SUIVI D’UNE JAM VOCALE AVEC LAURE DONNAT & ALEXIS TCHOLAKIAN Club 27 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

CONCERT JAZZ SUIVI D’UNE JAM VOCALE AVEC LAURE DONNAT & ALEXIS TCHOLAKIAN Club 27, 12 janvier 2023, Marseille. CONCERT JAZZ SUIVI D’UNE JAM VOCALE AVEC LAURE DONNAT & ALEXIS TCHOLAKIAN Jeudi 12 janvier, 19h30 Club 27

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La voix éthérée et puissante de Laure DONNAT swingue, sculpte l’espace et nous enveloppe comme un vent des sables, le piano sensible et romantique d’Alexis TCHOLAKIAN tangue au rythme d’une mer calme à l’élégance mélodique et harmonique chantante.

Une traversée poétique éphémère à l’image de la vie «

Le premier set sera suivi de la première Jam vocale du Club 27 !

Chant : Laure DONNAT

Piano : Alexis TCHOLAKIAN

Contrebasse : Lilian BENCINI ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

⚠️ Réservations par sms au 06 60 32 52 12 si vous désirez grignoter ou jammer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T19:30:00+01:00

2023-01-12T22:30:00+01:00

