David Kikoski & Darryl Hall Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

David Kikoski & Darryl Hall Club 27, 22 décembre 2022, Marseille. David Kikoski & Darryl Hall Jeudi 22 décembre, 20h30 Club 27

15€

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Voilà maintenant quatre décennies que le pianiste David Kikoski joue aux côtés des plus grands : John Scofield, Ravi Coltrane, Chick Corea, Tom Harrell, Toots Thielemans, Marcus Miller ou encore Roy Haynes. Darryl Hall est un bassiste de jazz d’origine américaine qui vit en France depuis 2004. Auparavant, il était à New York pendant douze ans où il a joué avec certains des plus grands artistes du monde, dans de nombreux genres différents de jazz et de musique de la diaspora afro-américaine. Il est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, lieu de naissance de certains des meilleurs bassistes du monde, dont Stanley Clarke, Jaco Pastorius, Alphonso Johnson, Charles Fambrough, Percy Heath, Jymie Merritt, Christian Mcbride, Arthur Harper, Tyrone Brown et Victor Bailey.

Open 19h30 – Concert 20h30 Petite restauration et buvette sur Place entre 19h00 et 20h30 RESA concert : SMS 06 09 53 40 41(Henri)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T20:30:00+01:00

2022-12-22T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille lieuville Club 27 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

David Kikoski & Darryl Hall Club 27 2022-12-22 was last modified: by David Kikoski & Darryl Hall Club 27 Club 27 22 décembre 2022 Club 27 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône