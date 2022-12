MARKO BALLAND INVITE PETER CAYLA Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MARKO BALLAND INVITE PETER CAYLA
Dimanche 18 décembre, 19h00
Club 27

12 € / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

♫BLUES♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Marko BALLAND harmoniciste de SANSEVERINO entre autre, invite Peter CAYLA, guitariste toulousain de renom qui oscille entre le Texas et Toulouse!

Vous retrouverez son compagnon de route depuis plus de 10 ans, le grand bassiste Pascal BLANC et l’excellent batteur marseillais Jean Philippe MERESSE qui accompagne The Shakers – France …

Ensemble, ces quatre passionnés de Blues vous embarqueront sur les rives du Mississippi en passant par le Texas et la Côte Ouest ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Planche de la Mer Noël – Saumon Gravlax

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital par Aurore Joli

