10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le quartet de John MASSA est composé d’incroyables musiciens…

Saxophone : John MASSA

Piano : Cyril BENHAMOU

Basse : Bernard MENU

Batterie : Claude SARRAGOSSA ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

➡️ Fin du concert : 22 H

PAF : 10 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Planche de la Mer Noël – Saumon Gravlax

✅ Planche du Père Noël – Foie gras

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital par Aurore Joli

