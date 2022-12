BARON GABRIEL Club 27, 16 décembre 2022, Marseille.

BARON GABRIEL Vendredi 16 décembre, 19h00 Club 27

♫BLUES♫

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le duo Blues est composé de Yan YALEGO à la guitare et au chant, et d’Elie COQUARD aux harmonicas

Leur répertoire oscille entre le blues traditionnel, le folk et le rock’n’roll des origines, émaillé de quelques reprises assez décalées de standards plus connus

L’ensemble tire l’essentiel de ses influences du melting pot musical Néo-Orléanais.

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

➡️ Fin du concert : 22 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Planche Mer Noël – Saumon Gravlax

✅ Planche Père Noël – Foie gras

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital par Aurore Joli



