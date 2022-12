FRED DRAI + JAM SESSION Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

FRED DRAI + JAM SESSION Club 27, 15 décembre 2022, Marseille. FRED DRAI + JAM SESSION Jeudi 15 décembre, 19h00

10€ / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Pianiste Jazz et compositeur, né en 1980 à Marseille, Fred DRAI commence la musique à l’âge de 7 ans en autodidacte…

Il se produit en trio et interprète un répertoire aux influences bop en revisitant les standards de Thelonious Monk et Bud Powell ainsi que des compositions personnelles.

Il crée également son quartet, toujours aux influences bop, hard bop, avec des amis de longue date : Vincent STRAZZIERI au saxophone, Sam FAVREAU à la contrebasse et Max BRIARD à la batterie.

Après le premier set, Fred lancera la traditionnelle Jam Jazz du Jeudi ! ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Mini sandwichs

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital par Aurore Joli

