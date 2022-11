JAM AVEC LES BLUES ANGELS Club 27, 4 décembre 2022, Marseille.

JAM AVEC LES BLUES ANGELS Dimanche 4 décembre, 19h00 Club 27

10 € / Adhésion annuelle obligatoire 5 €

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

BLUES ANGELS, c’est la rencontre de six musiciens passionnés par le blues classique (Elmore James, Sonny Boy Williamson, Albert King…) et n’hésitant pas à s’aventurer sur les terres du rock’n’roll (Chuck Berry, Dr. Feelgood, Nine Below Zero…)

Feeling et énergie sont les maîtres mots de ce sextet, qui au son des guitares et de l’harmonica, va vous faire voyager des rives du Mississippi jusqu’au bord de la Tamise !

Harmonica : Elie COQUARD

Chant : Philippe NASSIRPOUR

Guitares : Will LAZZO & luke LAZZO

Basse : Patrice AEDERMAN

Batterie : Cyril MACHIN

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

➡️ Fin du concert : 22 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

GRATUIT POUR LES JAMMERS

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Mini sandwichs

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Salades

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’Art Digital – Aurore Joli



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T19:00:00+01:00

2022-12-04T22:30:00+01:00