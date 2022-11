MICHEL ISNARD & CHRISTOPHE COSTABEL Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après avoir fait ses premières armes avec Bruno Ziarelli, batteur de Christian Escoudé, Florin Niculescu, et le regretté Gérard Guérin, bassiste et professeur à l’IMFP de Salon de Provence, Michel ISNARD a joué en

première partie de concerts de John McLaughlin, Larry Coryell, Magma, Marcel Dadi, Birelli Lagrenne, Alain Caron.

Il a notamment été invité à participer aux master classes du festival international de guitare d’Issoudun.

Suite à ses concerts avec Juan Carmona et son frère Paco, il a rejoint des groupes régionaux (Quartiers Nord, Eclat, Guitares en trio) avec lesquels il a enregistré de nombreux disques.

Il s’est produit en France, aux Etats-Unis et au Japon.

Accompagné par son ami guitariste Christophe COSTABEL, ils nous interprèteront des standards de jazz et des compositions. ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

➡️ Fin du concert : 22 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 € Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Mini sandwichs

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Salades

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’art Digital par Aurore Joli

