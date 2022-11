JAM SESSION GROOVE avec Pascal BLANC & Guests Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAM SESSION GROOVE avec Pascal BLANC & Guests Club 27, 24 novembre 2022, Marseille. JAM SESSION GROOVE avec Pascal BLANC & Guests Jeudi 24 novembre, 19h00 Club 27

10€ / Adhésion annuelle obligatoire 5 €

♫♫♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur JAM SESSION GROOVE DU JEUDI

Funk, New Jazz, Hip-hop,(New) Soul, Pop, Rn’B … On vous propose une ballade au pays où on bouge en rythme toute la soirée !

Ouvert à tous les instrumentistes,chanteurs,rappeurs etc… ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

➡️ Fin du concert : 22 H

PAF : 10 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

GRATUIT POUR LES JAMMERS Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Salades

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’art Digital Aurore BEAUDET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T19:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille lieuville Club 27 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JAM SESSION GROOVE avec Pascal BLANC & Guests Club 27 2022-11-24 was last modified: by JAM SESSION GROOVE avec Pascal BLANC & Guests Club 27 Club 27 24 novembre 2022 Club 27 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône