OH DARLING ACROSS THE BEATLES Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

OH DARLING ACROSS THE BEATLES Club 27, 19 novembre 2022, Marseille. OH DARLING ACROSS THE BEATLES Samedi 19 novembre, 19h00 Club 27

12€ / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

♫HOMMAGE AUX BEATLES♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Un premier duo « English Garden” est créé avec J’M Garrone.

Très vite, ils font appel à un batteur : Guillaume Bence.

La chanteuse Roselynd Clementz qui forme déjà un duo musical avec J’M

Garrone participe de temps à autre lors de concerts.

Guillaume a l’idée de l’intégrer.

Le groupe change alors de direction artistique

et de nom, “Oh Darling” (référence au titre dans « Abbey Road »).

L’idée est de faire ressortir les voix sur un fond quasi acoustique, mais toujours très énergique.

Quelques arrangements sans dénaturer la mélodie et l’esprit Beatles.

Des titres incontournables, mais aussi une volonté à faire (re-)découvrir certains morceaux moins connus et moins joués de leur répertoire.

Nous vous invitons donc à plonger dans cette énergie musicale indémodable,

toutes générations confondues.

Roselynd Clementz : voix, percussions

JM Garrone : voix, guitare, piano, basse

Guillaume Bence : voix batterie, percussions ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 € Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Mini sandwichs

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’art Digital par Aurore Beaudet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T19:00:00+01:00

2022-11-19T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille lieuville Club 27 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

OH DARLING ACROSS THE BEATLES Club 27 2022-11-19 was last modified: by OH DARLING ACROSS THE BEATLES Club 27 Club 27 19 novembre 2022 Club 27 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône