12€ / Adhésion annuelle obligatoire : 5 €

Lina MORENA découvre la Musique Populaire Brésilienne en étudiant des standards de la "bossa nova" au sein des divers ateliers et stages de "jazz vocal" auquels elle participe.

Mais, c’est suite à un voyage au Brésil, qu’elle s’imprègne de la richesse harmonique et des rythmes “envoutants” qui caractérisent ce style musical.

Elle intègre un atelier de percussions brésiliennes et se passionne à tel point qu’elle décide, entourée d’amis musiciens, d’enregistrer un album composé de quelques “covers” puisés dans l’immense répertoire de la musique brésilienne.

Elle est accompagnée sur scène par :

Philippe GALLET : guitare

Bruno CESARONI : basse

Serge GUSTINELLI : percussions

Pierre BEDOUK : batterie et choeurs ➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H

➡️ Début du concert : 20 H

PAF : 12 €

Adhésion annuelle obligatoire : 5 € Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Mini sandwichs

⚠️ Pour les végétariens

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition d’art Digital par Aurore Beaudet

