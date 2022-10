CASCINO TRIO Club 27, 21 octobre 2022, Marseille.

CASCINO TRIO Vendredi 21 octobre, 19h00 Club 27

♫JAZZ♫

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après nous avoir emmenés vers des terres lointaines, le CASCINO TRIO nous plonge au cœur des émotions et des sensations avec une nouvelle création : From the Inside Out.

Si on y retrouve les couleurs des musiques du monde, au détour d’une phrase ou d’une transe

entêtante, le voyage se veut plus intérieur, plus suggestif, le choix d’une esthétique résolument jazz se fait sentir dès les premières notes.

Les mélodies sont là, l’écriture est affûtée, précise, et la signature harmonique reste reconnaissable à chaque instant.

Du sourire à la mélancolie, de la gravité à l’exubérance, Inside Out, c’est l’impulsion qui surgit, s’emballe, s’exhibe sans pudeur ni raison, puis se dissipe en laissant le souffle court ou un sentiment de plénitude candide.

Une expérience sensorielle et imaginaire orchestrée par le trio avec force et générosité.

Ouverture des portes et Apéro : 19 H

Concert : 20 H

PAF : 12 € (dont 2 € pour l’Association )

➡️ Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Bruschettas

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition de tableaux de Bilal Bachi

Partenaire officiel Scotto Musique



