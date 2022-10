THE SHAKERS Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫ROCKABILLY♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Les musiciens partent à BERLIN pour un concert volcanique et enregistrent leur musique dans un studio d’époque, Lightning Recorders.

Le tout en analogique, avec des enregistrements à bande, des années 50. Ils viennent d’être signé par un Label Espagnol, EL TORO RECORDS BARCELONA.

Bientôt la sortie de leur nouvel EP, en vinyle et sur les plateformes de streaming.

Un mélange explosif, bien corsé, à base de Rockab, Country, Blues et Rock’n’Roll, pour faire vibrer tes tympans, et te secouer de la tête aux pieds.

Leur recette : des compos originales inspirées des grands crus années 50.

Ces quatre gars bien frappés n’ont pas de limites … Ni en degrés, ni en volume !

Leur seul but : faire grimper ta température à grands shot de riffs pimentés, de rythmes bien tassés, et de mélodies enivrantes.

Après ça, va falloir remplir ta baignoire de glace pilée!

The Shakers : à consommer sans modération ! Ouverture des portes et Apéro Rockabilly : 19 H

Concert : 20 H

PAF : 12 €

Adhérents : 10 € ➡️ Petite restauration

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Bruschettas

✅ Mozzarella buffala, tomates, roquette

✅ Vins, bières et Soft !

Exposition de tableaux de Bilal Bachi

Partenaire officiel Scotto Musique

