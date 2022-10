The Blues Brothers Tribute TRIO Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

The Blues Brothers Tribute TRIO Club 27, 14 octobre 2022, Marseille. The Blues Brothers Tribute TRIO Vendredi 14 octobre, 19h00 Club 27

12 / 10€

♫♫♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Hommage aux Blues Brothers , Aretha Franklin, James Brown et Tina Turner par Claude & Manu Gratereau et Véronique Battista Anfossi.

Venez découvrir ce lieu très sympa (tout près du Palais Longchamp )

Possibilité de se garer sur le parking place Sébastopol

➡️ Ouverture des portes et Apéro Blues : 19H

➡️ Concert : 20H

PAF : 12€

Adhéré : 10 € Sur place :

➡️ Petite restauration

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

⚠️ Pour les végétariens

✅ Bruschettas

✅ Salade Caprese

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T19:00:00+02:00

2022-10-14T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille lieuville Club 27 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

The Blues Brothers Tribute TRIO Club 27 2022-10-14 was last modified: by The Blues Brothers Tribute TRIO Club 27 Club 27 14 octobre 2022 Club 27 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône