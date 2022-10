57 BY STARLIGHT+ JAM Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

57 BY STARLIGHT+ JAM Club 27, 13 octobre 2022, Marseille. 57 BY STARLIGHT+ JAM Jeudi 13 octobre, 19h00 Club 27

10 / 8€

♫JAZZ♫ Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Composé de 5 musiciens évoluant autour du Jazz, le quintet qui s’est formé à l’IMFP il y a 3 ans, interprètera de magnifiques standards réarrangés à leur manière …

Ouverture des portes et Apéro Jazz 19 H

Concert : 20 H

PAF : 10 €

Adhérents : 8 €

GRATUIT POUR LES JAMMERS

Pour ceux qui désirent participer, prière de vous inscrire par sms au 06 35 27 77 80 ou au 06 60 32 52 12 ☎️

Possibilité de réserver une table pour grignoter aux mêmes numéros !

⚠️ Exposition de tableaux de Bilal Bachi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T19:00:00+02:00

2022-10-13T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Club 27 Adresse 27, rue d'Anvers13004 Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille lieuville Club 27 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Club 27 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

57 BY STARLIGHT+ JAM Club 27 2022-10-13 was last modified: by 57 BY STARLIGHT+ JAM Club 27 Club 27 13 octobre 2022 Club 27 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône