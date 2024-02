Club 2024 Fan zone Plage de la Romaniquette Istres, vendredi 26 juillet 2024.

Cet été, vibrez avec les jeux olympiques avec la fan zone de la plage de la Romaniquette !

Cet espace sera équipé pour la retransmission des épreuves olympiques et la célébration des résultats. Des animations sportives et culturelles et des soirées seront organisées pour animer cet espace sur toute la durée des Jeux Olympiques.



Ouverture des Jeux Olympiques avec le Club 2024, la fan zone istréenne le vendredi 26 juillet sur la plage de la Romaniquette. .

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-08-11



