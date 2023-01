Soirée de lancement de la 6ème édition de Roads Orléans Urban Festival Club 15 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Prévente : 8€ / Sur place 10€

L'équipe Roads vous convie et vous attend pour la soirée de lancement de la 6ème édition du projet ROADS (festival de culture urbaine) pour le samedi 28 janvier 2023 au Club 15 (15 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans).

Au progamme :

◾️une exposition d’aérograffiti avec Monsieurmollotov

◾️une performance du DJ @laroza.vlt

◾️le reveal de la date de la 6ème édition du festival (avec une petite surprise).

On vous attend nombreux pour un moment de partage et de convivialité afin de fêter le lancement de cette nouvelle édition pleine de promesse !

Attention ! Places payantes et limités.

