Cluaitchaud – Cie du Lait Chaud Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cluaitchaud – Cie du Lait Chaud Fabrique à Impros (La), 13 mai 2022, Nantes. 2022-05-13

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non de 9 € à 12 € Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com/évènement/cluaitchaud/ Tout public Un jeu de société improvisé sur scène ! Un meurtre a eu lieu à _______________, c’est sans doute _______________ le majordome qui l’a commis, ou alors c’est Christophe le _______________. En effet, il a un motif depuis que _______________ l’a _______________ : il n’en pouvait plus de ses remarques. Tout ce qu’on sait, c’est qu’on a retrouvé ______________ avec _______________ sur les mains et que ______________ a ____________ de ___________ sur _______________ l’autre _______________ et que ça ne serait pas arrivé si _______________ avait gardé son _______________ au chaud. Bref, on est pas bien avancé ! Viens nous aider à remplir ce texte à trou dans ce format long aux allures de thriller et de whodunit exalté. Spectacle proposé par la troupe du Lait Chaud. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

