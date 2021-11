CloZee + il:lo Le Metronum, 29 janvier 2022, Toulouse.

CloZee + il:lo

Le Metronum, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

CloZee —— _[ELECTRO]_ Telle une bombe à retardement, CloZee est prête à diffuser son ingéniosité artistique et son flair musical raffiné à travers la France. Retrouvez-la en live à Lyon, Paris et Toulouse en janvier 2022. Créatrice de sonorités lumineuses, la productrice française Chloé Herry est une figure mondaine et alternative de la scène électro. Plus connue sous le nom de CloZee, cette productrice toulousaine réveille la vagabonde qui sommeille en elle. S’inspirant de ses fréquents voyages et des performances explosives qui en découlent à travers le monde, la musicienne multidimensionnelle jette un large filet qui attire les auditeurs de tous horizons. Explorant des univers artistiques qui vont bien au-delà du son et de la musique, la créativité de CloZee est stimulée par la nature mystifiante de la peinture, des rêves et même des changements de temps. Mariage grandiose entre culture et son, CloZee navigue encore dans la genèse de sa carrière déjà très influente. En 2020, CloZee a entamé un nouveau voyage avec le lancement de son propre label, Odyzey Music. Avec la création d’Odyzey Music, CloZee a sorti son album très attendu Neon Jungle, qui a reçu des éloges de Billboard, Forbes, ThisSongIsSick, Dancing Astronaut et bien d’autres. [https://www.youtube.com/watch?v=w_Vn96SeUAQ](https://www.youtube.com/watch?v=w_Vn96SeUAQ) il:lo —– il:lo est né de la rencontre de Dejan Dejado et Andreas Schütz à Prague en 2010. Ces deux producteurs français partagent des intérêts communs et décident de collaborer en 2012. Après six mois de va-et-vient entre les deux musiciens, ils sortent leur premier EP, Distances. En 2015, ils sortent Places. Leur méthode de composition reste inchangée. L’un passe son temps à chercher des échantillons pour donner à l’autre matière à ses coupes et montages. Le duo s’inspire de leurs voyages et tire les noms de leurs morceaux de moments précieux. La musique d’il:lo est une invitation à prendre son envol, à lâcher prise… — Billeterie : [[https://regarts.festik.net/clozee/1](https://regarts.festik.net/clozee/1)](https://regarts.festik.net/clozee/1) 19€ (HFL) / 23€ (sur place) — Offre de restauration à venir — Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse



