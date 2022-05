Festnoz avec Celtik’raic Place Saint Lubin Cloyes-les-Trois-Rivières Catégories d’évènement: Cloyes-les-Trois-Rivières

Festnoz avec Celtik’raic Place Saint Lubin, 15 juin 2019 19:00, Cloyes-les-Trois-Rivières. Samedi 15 juin 2019, 19h00 Sur place Entrée libre, restauration sur place Festnoz avec Celtik’raic le 15 juin à partir de 19h ! Celtik’raic vous attend à Cloyes-sur-le-Loir le 15 juin à partir de 19h pour un festnoz métissé ! Celtik’raic est un groupe orléanais de new trad. Avec Aude Prieur aux flûtes et à la direction artistique, Matthias Boudeau à l’accordéon chromatique, Florence Schleiss à la harpe celtique et Johan Cortes aux percussions, le groupe a un répertoire de compositions et d’arrangements modernes celtiques où se mélangent des influences de musique du monde, de jazz, d’improvisation. Pour écouter, c’est ici: ou là: Place Saint Lubin Cloyes-sur-le-Loir 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-sur-le-Loir Eure-et-Loir samedi 15 juin 2019 – 19h00 à 01h00

