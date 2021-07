Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Clowns en sortie de résidence Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Clowns en sortie de résidence Plougasnou, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plougasnou. Clowns en sortie de résidence 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08 19:30:00 Route de Trézenvi Ferme de Trézenvy

Plougasnou Finistère Plougasnou Alice Marchand et Michel Guastavino sont en résidence clown à Trézenvy du 28 juin au 8 juillet. Invités à représenter l’Association des Traducteurs Littéraires de France lors du festival « Partir en Livre », qui propose des animations autour du livre jeunesse partout en France, ils planchent sur une nouvelle création. Ce sera peut-être un solo de clown, il y sera peut-être question de lecture, de langues étranges et de voyages, en bateau ou autres moyens de locomotion. Alice et Michel ne savent pas où ils vont, mais ils y vont ! Spectacle en sortie de résidence jeudi 8 juillet à 19h. Prix libre, buvette. le.lieu@laposte.net Alice Marchand et Michel Guastavino sont en résidence clown à Trézenvy du 28 juin au 8 juillet. Invités à représenter l’Association des Traducteurs Littéraires de France lors du festival « Partir en Livre », qui propose des animations autour du livre jeunesse partout en France, ils planchent sur une nouvelle création. Ce sera peut-être un solo de clown, il y sera peut-être question de lecture, de langues étranges et de voyages, en bateau ou autres moyens de locomotion. Alice et Michel ne savent pas où ils vont, mais ils y vont ! Spectacle en sortie de résidence jeudi 8 juillet à 19h. Prix libre, buvette. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Étiquettes évènement : Autres Lieu Plougasnou Adresse Route de Trézenvi Ferme de Trézenvy Ville Plougasnou lieuville 48.65255#-3.82422