2023-02-04 – 2023-02-04

Vous découvrirez où va Lise en rencontrant le clown GoLo. Au fil des cimes, au fil de l’eau,

GoLo parcourt la Terre et ses mystères. Il va lire des histoires à ceux qu’ont peur du noir. Des histoires pleines d’Amour

pour ceux qu’on peur du jour. Une clownédie musicale de Greg Voinis au coeur des émotions. Un voyage poétique intersidéral pour les rêveurs de 0 à 177 ans. MAIS OÙ VA LISE ?

MAIS OÙ VA LISE ?

Une clownédie musicale de Greg Voinis au coeur des émotions. Un voyage poétique intersidéral pour les rêveurs de 0 à 177 ans. +33 5 53 29 87 27

