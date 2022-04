CLOWN : Qui demeure dans ce lieu vide ? Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Haute-Vienne 14 Av. Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A 20h30. TARIF A – TOUT PUBLIC à partir de 12 ans – DURÉE 1h20 environ En novembre 2021 Emma la clown aura 30 ans. Après tous les thèmes abordés dans ses créations précédentes (l'état du monde, la psychanalyse, la science, la mort, l'écologie, l'amour, les mathématiques, la musique…), pour les 30 ans d'Emma la clown, il est temps pour elle d'affronter l'ultime : le Vide ! Thème simple et fort complexe à la fois, effrayant et réjouissant ! Ce thème permet d'aborder le théâtre sous plusieurs aspects : la scène (« l'espace vide »), les personnages (et leur fantôme !), les personnes qui y travaillent (les techniciens jouent leur propre rôle), sa fonction de lien (qui se tisse entre la scène et les le public), et quelque part, sa métaphysique (qu'est-ce que viennent chercher les spectateurs qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs ?). D'aborder aussi bien sur le vide intérieur, la solitude, ce gouffre de néant. Mais qui est aussi, après l'avoir éprouvé, un espace d'intensité, d'énergie, de potentialités infinies… Comment Emma va-t-elle s'en sortir ? Seule sur la scène totalement vide… enfin, en apparence…

