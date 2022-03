[Clown] Ouïe Le sens du son Dieppe, 9 mars 2022, Dieppe.

Ouïe (n.f.) : organe de perception et de réception des bruits du monde.

Alors que la planète croule sous le bruit des machines, de l’information et des faits alternatifs, des réseaux de communication et des gesticulations humaines, deux clowns tentent de mettre un doigt sur la bouche du monde pour libérer l’écoute et laisser s’exprimer de nouvelles harmonies. Réfugiés sur une scène pour retrouver la sérénité du calme, la rumeur du monde leur parvient, les inquiète les questionne ou les éperonne. Au coeur du spectacle, les manifestations du public se mêlent au brouhaha de l’époque, bruissant de paroles vides, de langues de bois, de lieux communs assénés, croirait-on, à un peuple d’idiots. Ludor Citrik et Le Pollu ont décidé de se pencher sur ces dialogues de sourds qui ne prodiguent que des méfaits. Intrigués par tant de vacarme inutile, ils goûtent et ressentent les sons, au propre comme au figuré, pour en connaître la saveur. Cela donne lieu à un concert qui tente de rapprocher John Cage (compositeur de musique expérimentale à l’approche révolutionnaire) de Carlos (chanteur de la bonne humeur et du tube facile), en brassant le haut de gamme et le bas du panier. Babil burlesque et glissades syntaxiques nous apprennent à rire des éléments de langage et de ces fameux sons de cloche qui sont les maux de notre temps.

Clown dès 10 ans

Ludor Citrik & Le Pollu

Réservation conseillée

billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/

