Clown d’improvisation Ateliers Jouret, 25 septembre 2021, Roubaix.

Clown d’improvisation

Ateliers Jouret, le samedi 25 septembre à 09:30

**La matinée** est dédiée à l’apprentissage tecnhique et la dynamique de groupe, **l’après midi** au travail d’improvisation. “Le clown de théâtre relève du théâtre d’improvisation, dont la forme la plus connue est celle des matchs d’improvisation. Toutefois le clown est plus axé sur les sentiments et les questions-clefs à poser à l’acteur clown, pour moi, sont : « Qu’est-ce que tu ressens ? », « Qu’est-ce que tu imagines ? », « Qu’as-tu envie de faire ? », dans un cadre sécurisant qui offre la permission du vivre l’agir, le tout encadré par des techniques à intégrer peu à peu (appartés, ruptures, jeux de regard, bascules…). C’est une pratique au formidable potentiel de connexion avec soi-même, dans un lien subtile de liberté et de lâcher-prise. En situation de jeu d’improvisation, l’acteur clown n’a rien à créer, juste ressentir et se laisser porter par ce qu’il ressent et imagine dans son rapport à l’autre, à la situation, à l’environnement, au public. Le ressenti en « je » de « l’ici et maintenant » de l’acteur est fondamentalement le moteur du « jeu » clown. Ainsi l’improvisation clown est comme un fil de « soi (e)», tressé de spontanéité, qui s’affranchit peu à peu des règles, conventions et masques du tous-les-jours. L’occasion de jouer de toutes ces choses que l’on vit et que l’on n’exprime pas au quotidien, par peur de paraître trop excentrique, idiot, excessif, colérique, égoïste… La permission, par conséquent, de traverser les tabous, idéologies, morales, interdits etc… Le clown peut tout jouer et jouer de tout ! J’aime à penser que le clown-en-soi, assemble la spontanéité de l’enfant et la conscience de l’adulte. Comme si l’intelligence et la maturité s’alliaient à la spontanéité libre et sans filtre, afin de créer de nouveaux mondes, dans la jubilation d’une autodérision maitrisée…” Tony Flament

Tarif préférentiel de rentrée de 40 euros

Initiation et entrainement

Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T17:30:00