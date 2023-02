CLOWN CORE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CLOWN CORE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 1 mars 2023, PARIS. CLOWN CORE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 19:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros. GIANTSTEPS présente ce concert Issus de tes pires cauchemars de gamin lorsqu’un clown aux dents acérées venait manger ta pomme d’amour sans te demander “s’il te plait”. En plus, ils jouent du métal dans un van sur un parking de McDonalds. Aucun respect. #Clownerie Votre billet est ici LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris GIANTSTEPS présente ce concert Issus de tes pires cauchemars de gamin lorsqu’un clown aux dents acérées venait manger ta pomme d’amour sans te demander “s’il te plait”. En plus, ils jouent du métal dans un van sur un parking de McDonalds. Aucun respect. #Clownerie .28.0 EUR28.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Adresse 90, Boulevard de Clichy Ville PARIS Tarif 28.0-28.0 lieuville LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS Departement Paris

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CLOWN CORE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 2023-03-01 was last modified: by CLOWN CORE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 1 mars 2023 LA MACHINE du Moulin Rouge Paris

PARIS Paris