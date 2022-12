Clown Core La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 28 février 2023

de 19h30 à 22h00

Tarif Unique : 29 EUR

Clown Core, duo masqués soi-disant d’illustres inconnus américains s’est formé en 2010 et a décidé d’officier dans le n’importe quoi. Plantons le décor, deux clowns, plutôt dans le style creep show que goûter d’anniversaire pour jeunes enfants, décident par une belle matinée de s’enfermer dans un toilette de chantier (portapotty en langue étasunienne) avec une batterie réduite à son plus stricte minimum, un saxophone, et quelques synthés. Conceptuel? Magistral? Génial ? Novateur? L’équivalent musical de l’œuvre Fontaine de Marcel Duchamps. Une rareté à écouter au moins une fois pour les fans de musiques hyper avant-gardistes ou entre potes pendant une soirée « hey, t’as vu ce truc… » La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/clowncorewebsite https://www.facebook.com/clowncorewebsite https://tr.ee/fIlCVc7-Oq

