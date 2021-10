Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Echo System Haute-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CLOVER (S. Boisseau / A. Darche / JL. Pommier) Echo System Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Catégories d’évènement: Haute-Saône

_**Samedi 4 décembre à 20h30 à Echo System, venez voyager au rythme des compositions jazz du trio CLOVER !**_ CLOVER est une matière inédite, qui résulte d’une amitié longue, d’une expérience collective intense, d’une envie de musique épurée. Après 20 ans d’une étroite collaboration artistique et humaine déjà clairement concrétisée par la création du label YOLK et nombre de projets collectifs, les trois complices Alban Darche, Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier formalisent ici un autre rêve longtemps différé : faire de ce trio de directeurs artistiques une véritable formation musicale. Le répertoire de CLOVER est majoritairement composé par le prolifique Alban Darche dans lesquelles s’insèrent deux autres pièces composées par Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier. Des pièces mélodiques écrites comme des écrins prêts à recevoir cet art abstrait que peut être la poésie. Cette poésie qui est ici proposée comme une suspension du temps, ce temps que la musique n’a de cesse de multiplier, diviser, assembler, pour créer des formes qui portent du sens. CLOVER n’a d’autre revendication que le plaisir du partage et l’expression des sentiments. _Sébastien Boisseau : Contrebasse, composition_ _Jean-Louis Pommier : Trombone, composition_ _Alban Darche : saxophone ténor, compositions_ **Concert organisé en partenariat avec Cyclop Jazz Action FC** **Tarif : gratuit, sur réservation.**

Jazz Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

