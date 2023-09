Visite guidée de la dernière usine de clous d’Europe : la clouterie Rivierre Clouterie Rivierre Nogent-sur-Oise, 16 septembre 2023, Nogent-sur-Oise.

Visite guidée de la dernière usine de clous d’Europe : la clouterie Rivierre 16 et 17 septembre Clouterie Rivierre 10€ par adulte / 5€ par enfant de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire. Chaussures fermées avec de bonnes semelles obligatoires.

Venez découvrir la dernière clouterie d’Europe encore en activité et ses machines de production centenaires.

Labellisée France Savoir-Faire d’Excellence, la Clouterie Rivierre, toujours en activité depuis 1888, ne cesse d’évoluer, d’innover et de se développer au fil des ans.

Présents dans de nombreux secteurs comme la restauration des monuments historiques, la maroquinerie de luxe, les chantiers navals, les jouets en bois, la coutellerie ou encore le modélisme…nous produisons plus de 2800 variétés de clous, pointes et semences. Nos machines de production sont d’origine et entièrement mécaniques.

Après cette visite guidée, les clous n’auront plus de secret pour vous !

Clouterie Rivierre 6 rue des usines 60100 Creil Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 (0)7 69 85 69 60 https://www.clous-rivierre.com/ https://www.facebook.com/clouterie.rivierre/ [{« type »: « email », « value »: « tourisme@clous-rivierre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 85 69 60 »}] Dernière usine de fabrication de clous en Europe et seule au monde à produire des clous sur mesure pour différents marchés comme la maroquinerie de luxe, les chantiers navals, la coutellerie, les monuments historiques etc… Parking – Ligne de bus A arrêt « Verdun » – Gare de Creil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

clouterie Rivierre